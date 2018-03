Mainor Ülemiste AS teeb täiendava kuni 7,35 miljoni euro suuruse mahuga võlakirjaemissiooni, millest saadava rahaga refinantseeritakse 5 miljoni euro ulatuses varasemad võlakirjad ning ülejäänut kasutatakse Ülemiste linnaku uute arendusprojektide, sealhulgas esimese kortermaja ehituse finantseerimiseks.

Mainor Ülemiste juhi Margus Nõlvaku sõnul on ettevõte otsustanud kasutada õigust osta välja novembris 2015 emiteeritud 7-protsendilise aastaintressiga võlakirjad ning pakkuda nende omanikele võimalust osaleda uues emissioonis. “Juhatuse hinnangul võimaldab Mainor Ülemiste senine edukas areng ning üldine majanduskeskkond meil kaasta raha senisest veelgi parematel tingimustel, millest ka otsus vanade võlakirjade refinantseerimiseks. Kaasatava raha suuname Öpiku kvartalisse esimese kortermaja ja selle paaristornina valmiva büroohoone ehitusse,” lisas ta.

5aastase tähtajaga võlakirjade uus emissioon viiakse läbi täiendava mitteavaliku pakkumisena mahus kuni 7,35 miljonit eurot. Pakkumine on suunatud eelkõige Mainor Ülemiste seniste 26.11.2018 tähtajaga võlakirjade omanikele ning teistele Balti riikide investoritele. Pärast 05.04.2023 lõpptähtajaga võlakirjade lisaemissiooni läbiviimist esitab Mainor Ülemiste Nasdaq Tallinna börsi noteerimiskomiteele taotluse täiendavalt emiteeritud võlakirjade kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Varasemalt väljakuulutatud programmi kohaselt emiteerib AS Mainor Ülemiste 2017. aasta IV kvartalis ja 2018. aastal kokku kuni 10 miljoni euro väärtuses võlakirju, mis lunastuvad aastal 2023. Viimases emissioonis eelmise aasta novembris väljastatud võlakirjade intress oli 5,5% ning emissiooni maht 2,65 miljonit eurot.

Ülemiste City on Tallinna lennujaama kõrval asuvale 36-hektarilisele endise Dvigateli tehase territooriumile loodud Baltimaade suurim ärilinnak. Linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.

