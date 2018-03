Möödunud aastal väljastas Kredex eluasemelaenu käendusi summas 33,7 miljonit eurot, mida oli 2016. aastaga võrreldes 8,3 miljoni euro võrra enam.

Kredexi laenukäenduse toel soetas või renoveeris möödunud aastal eluaseme 3350 leibkonda. Alates 2000. aastast on Kredexi abil oma elamistingimusi parandanud rohkem kui 30 300 leibkonda, teatas Kredex.

Võimalust elupind soetada või olemasolevat renoveerida, kasutas möödunud aastal 1349 noort peret, 1722 noort spetsialisti, 265 energiatõhusa eluaseme ostjat ja 17 veterani. Aastaga suurenes Kredexi eluasemelaenu käenduste portfell rohkem kui 16 miljoni euro võrra.

Kokku väljastasid pangad 2017. aastal kinnisvara tagatisel eluasemelaene summas 1 miljard eurot, millest Kredexi käendusega laenude maht oli 267 miljonit eurot. Seega moodustas Kredexi käendusega eluasemelaenude maht 21 protsenti Eestis väljastatud eluasemelaenude mahust.

"Möödunud aastal kasvas meie eluasemelaenu käenduste portfell rohkem kui 16 miljoni euro võrra, mis on veelgi suurem kasv võrrelduna 2016. aastaga. Seejuures on positiivne tõdeda, et kasvanud on inimeste teadlikkus energiatõhususest. Kui üle-eelmisel aastal kasutas energiatõhusa eluaseme laenukäendust 113 leibkonda, siis 2017. aastal juba tervelt 265 leibkonda," ütles Kredexi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juht Triin Reinsalu.

Lisaks laenukäendustele, pakkus Kredex eelmisel aastal ka mitmeid toetusi, mille eesmärk on hoonete energiatõhususe suurendamine ning inimeste elamistingimuste parandamine.

Näiteks hoogustus 2017. aastal väikeelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste esitamine, mis on abiks väikeelamute omanikele, kes soovivad muuta oma kodumaja energiasäästlikumaks. Aasta jooksul esitas Kredexile taotluse 258 väikeelamu omanikku, mida on 119 enam kui 2016. aastal.

Kredex on finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi, maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.

Foto: Scanpix

Loe lisaks: Kredex käendas mullu 33,7 miljoni euro ulatuses eluasemelaene