See, et hittsarjas "Troonide mäng" tegelased pidevalt surevad, ei ole ilmselt kellelegi enam eriti suur üllatus. Daily Mail vahendab aga, et telekanali HBO draamasarjade boss Francesca Orsi on tulnud lagedale fänne marruajava avaldusega ja öelnud, et sarjategelased, kes viimase hooajani ellu on suutnud jääda surevad nüüd ükshaaval.

HBO bossid avaldasid, et "Troonide mängu" näitlejad hakkasid nutma, kui sellisest asjade käigust kuulsid. Näitlejad ja sarjameeskond korraldavad enne võtete algust ühise stsenaariumilugemise, kus kõik koos maha istuvad ja valjult stsenaariumit loetakse. "Ükski näitleja ei olnud stsenaariumit enne lugenud ning kõik hakkasid surema," paljastas Orsi, et stsenaariumilugemine läks tõeliselt emotsionaalseks.

"Kui stsenaariumist olid lugeda jäänud vaid mõned viimased sõnad, hakkasid veerema pisarad. Siis aga puhkes aplaus, mis kestis 15 minutit," lisas Orsi. HBO teatas, et neil on pärast sarja plaanis teha kolm-neli-viis kõrvalosa, mille eelarve saab olema ilmselt samasugune, nagu "Troonide mängul" esimestel hooaegadel.

Viimase hooaja kohta on lekkinud ka mõned detailid. Näiteks paljastas Arya Starki rolli mängiv Maisie Williams hiljuti, et ta on harjutanud mõõga- ja lähivõitlust ning see on vallandanud spekulatsioonid, et ta võib suures lahingus mängida keskset rolli.