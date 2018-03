Tallinna keskmise korteri omanik teenis aastaga oma kinnisvara hinnatõusult ligi 10 000 eurot, näitas Center Kinnisvara värske korterituru ülevaade. Tüüpilise linnakorteri turuväärtus kasvas võrreldes mulluse veebruariga kasvanud pea 12% võrra.

Veebruari lõpuks tõusis Tallinna keskmise korteri turuväärtus 91 893 eurole, mis on pea 12% rohkem kui 2017. aasta veebruaris.

“Kindlasti kergitas keskmist turuhinda ka fakt, et kõige populaarsemaks piirkonnaks oli veebruaris kesklinn,” analüüsis tulemust Center Kinnisvara juhataja Christian Ayrer. “Kesklinna ruutmeetri hind on Tallinnas võrreldes teiste piirkondadega kallim ning kui enim kortereid ostetakse just sinna, kerkib ka keskmine hind,” lisas ta.

Veebruar kujunes aktiivseks ka eelmise kuu, jaanuariga võrreldes. Kui jaanuaris toimus kõige aktiivsem tegevus ca 1500-eurose ruutmeetrihinnaga Lasnamäel, siis veebruaris käivitus taas kallimate korterite turg ning aktiivseimaks osutus keskmiselt 2300-eurose ruutmeetri hinnaga kesklinna piirkond. See väljendub ka korteritehingute keskmises hinnas, mis kallines kuuga ligi 3500 euro võrra.

Kõige suuremate korteritega kaubeldi veebruaris samuti kesklinna linnaosas, pisikesed korterid lähevad enim kaubaks Põhja-Tallinna majades.

Loe lisaks: Keskmine Tallinna korter teenis omanikule aastaga ligi 10 000 eurot