Kinnisvarafondide valitseja Eften Capital müüb kuut ärikinnisvara objekti, mille hinnanguline koguväärtus on 20 miljonit eurot.

"Me panime müüki kuus hoonet, millest neli kuulub Balti Kinnisvaraportfellile – need on neli viimast, mis sinna on järgi jäänud. Kolm aastat tagasi tegime Balti Kinnisvaraportfellis otsuse, et kolme aastaga müüme varad ja nüüd hakkab see kolm aastat täis saama. Oleme vahepeal objekte ka hooga müünud – nüüd on kaheteistkümnest varast neli järgi jäänud," ütles Eften Capitali juht Viljar Arakas BNS-ile.

Balti Kinnisvaraportfelli viimased neli müügis olevat hoonet on Uniprinti tööstushoone aadressil Tähetorni 21c, Bauhofi tööriistakauplus Rakveres aadressil Ringtee 2, Rakvere ärimaja aadressil Laada 27 ning Linda kaubanduskeskus Ida-Virumaal.

Lisaks sellele müüb fondivalitseja Efteni esimesele kinnisvarafondile kuuluvat K-Rauta tööristakeskust Võrus ja Premia külmhoonet Tallinnas aadressil Betooni 4.

"Kaks ülejäänud hoonet on meie esimese fondi kaks kõige esimest investeeringut, mis on täna olnud meie käes juba peaaegu kümme aastat. Lihtsalt on aeg sealt väljuda, sellepärast panime praegu need hooned müüki ning investoritele võiksid nad olla piisavalt huvitavad ja mahu mõttes ehk jõukohased," rääkis Arakas.

Viljar Arakase hinnangul võib kuue ärikinnisvara objekti koguväärtus olla umbkaudu 20 miljonit eurot.

Eften Capital on Balti riikide ärikinnisvara investeeringutele keskenduv fondivalitseja. Eften Capital asutati 2008. aastal ja omab finantsinspektsiooni poolt väljastatud alternatiivse fondivalitseja litsentsi. Fonidvalitseja juhib kolme kinnisvarafondi.

AS Balti Kinnisvaraportfell on Eften Capitali tütarettevõtte. Eften Capital võttis 2013. aasta aktsionäride üldkoosolekul vastu otsuse, mille alusel tuleb Balti Kinnisvaraportfell likvideerida 2018. aastaks.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

