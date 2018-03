Täna hommikul suri Briti astrofüüsik Stephen Hawking, keda on peetud maailma üheks targemaks meheks. Lisaks pärandile, mille on Hawking jätnud meie teadusmaailma, on mees talletanud kustumatu jälje ka telemaailma. Televeeb toob siinkohal välja 5 filmi/seriaali, kus tippfüüsikut näinud oleme.

1. 2014. aastal valmis astrofüüsiku elust biograafiline draama nimega "Kõiksuse teooria", mis põhineb Jane Wilde Hawkingi memuaaril "Reisides lõpmatusse: Minu elu Stepheniga". Film kirjeldab Hawkingi suhet oma esimese abikaasa Jane Wilde Hawkingiga, raske haiguse diagnoosi saamist ja Hawkingi edu füüsikas. Ehkki Hawking on tuntud ka selle poolest, et ta on mänginud mitmetes filmidest ja seriaalides iseennast, siis kõnealuses filmis kehastas noore Stephen Hawkingi rolli Eddie Redmayne. Linateost näidati suisa PÖFF-il ning film pälvis ka parima meespeaosatäitja Oscari.