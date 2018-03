„Hannes oli tore saatejuht ja naljakas koomik. Aga tema ajakirjanduslikud saavutused on olnud järjest allamäge. Ma ütlen, et ta on suure südamega inimene, aga hoidku ennast ajakirjandusest eemal,” kommenteerib teleprodutsent Jüri Pihel Hannes Võrno esinemist mehe uues telesaates.

Eile alustas Tallinna Televisioonis uus jutusaade "Hannes Võrno 33 minutit", mis on otse-eetris igal teisipäeva õhtul. Esimeses saates olid külalisteks kunstnik Margus Elts ja "Väikeste hiiglaste" staar Oliver.

Jüri Pihel sõnab, et Tallinna TV-d ei vaata ta mitte kunagi, sest tema arvates ei ole sellisel kanalil põhjust olemas olla. Hannes Võrno saate kohta ütleb ta, et seal polnud midagi, mis talle meeldida oleks saanud. „Umbes viisteist aastat tagasi ja varem oli Hannes ehk kõige suurema valgusjõuga saatejuht, kes oli aktiivne, elav ja kindlasti üks paremaid. Arvan, et „Kes tahab saada miljonäriks” on igas mõttes üks nendest saavutustest, mida võivad ka teised suure ringi saatejuhid kadestada. Aga kui ma ausalt ütlen, siis pärast seda on kõik allamäge läinud,” lausub Pihel. „Leian, et Hannes võiks tegeleda muude asjadega, võib-olla ta ei peaks otsima enda teostust televisioonis, ajakirjanduses ega kirjanduses,” lisab ta.

Rääkides Võrno intervjuust väikese hiiglasega, teleprodutsent ärritub. „Ta on mees, kellel on kindlasti oma seisukohad, aga see intervjuu väikese poisiga oli muidugi täiesti alla igasugust inimlikkust ja ajakirjanduseetikat. Ma ei tohi nii öelda, aga kõigil oleks parem, kui Hannes ei oleks ekraanil ei intervjueerija ega intervjueeritavana,” ütleb Pihel, et tema meelest oli tegu kohutava usutlusega. „Sa intervjueerid viieaastast, sul puudub täielikult ettekujutus tema maailmast ja siis norid ta kallal „Oi, miks president sind vastuvõtule ei kutsunud, teise saatesse ka ei kutsuta, kas hakkad äkki nutma? Saad ikka aru, kui s***a elu sa elad, väike laps?”. Täiesti kohutav, lubamatu ja ebaeetiline,” ütleb Jüri, et Hannes võiks järgmist saadet mitte teha.

Kuigi professionaalsel tasemel Pihel Võrnole halastust ei anna, räägib ta, et inimlikul tasandil on Hannes tore. „Ta teeb muid toredaid asju, on väga suure südamega ja mõnus inimene. Olen temaga aastaid koos töötanud ja kindlasti ta valutab südant õigete asjade pärast, aga teostus võiks olla vähem avalik.”