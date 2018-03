Õiguskantsler Ülle Madise nõustub, et suhtlusvõrgustikud võivad olla selleks tagaukseks, kust varjatult võib tulla raha Eesti poliitikasse meie valijate otsustusi mõjutama.

"Tegu võib olla mööda minemisega juriidilise isiku annetuste piirangust või miks mitte ka võõrriigi või suure ärihuvi toega, mis kõik peaks olema justnimelt valijale teada," ütles Madise ERRi uudisportaalile antud usutluses.

"Mina ei sekku poliitikasse, aga riigiõiguse eksperdina ütlen, et jah, see on mõistlik, et aegajalt võim vahetub ja kõik usuvad sellesse, et valimistel on mingi mõte," ütles Madise võimuvahetuse ja Keskerakonna tuleku kohta valitsusse.

"Olen varemgi öelnud: minu meelest on hea, et EKRE on tulnud parlamenti, sest ta esindab ühiskonnas levinud mõtteviisi ning proportsionaalse valimisüsteemi mõtte kohaselt peavadki kõik suurema kandepinnaga mõtteviisid ja huvid olema parlamendis esindatud," kiidab ta uute parteide tuleku heaks ja ei otsi selles süüdlasi.