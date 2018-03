Endine tõsielustaar ning mullu Eestile Mrs. Wordwide missivõistlusel esikoha toonud Triinu Akimseu, neipupõlvenimega Hoolma, ootab oma esimest last. Nüüd on Triinu sotsiaalmeediasse postitanud ka kaunid beebikõhupildid.

Triinu ja tema abikaasa Lance'i esiklaps sünnib mai lõpus ning paarike ootab poega. „Meil oli lapse plaan juba aastaid tagasi. Ootasime õiget aega ja kohta,“ rääkis Triinu mõni aeg tagasi Õhtulehele.

Triinu ja tema mereväelasest kaasa elavad praegu Jaapanis, edasi plaanitakse kolida Saksamaale. Triinu rääkis pärast beebiootusest teatamist Õhtulehele ka, kuidas rasedus teda muutnud on. „Ma pole kunagi magusat söönud, isegi lapsena ei hoolinud ma kookidest ja küpsistest, aga nüüd ainult magusat söökski. Raske on see, et mu lemmiktoit on sushi ja sellest pidin nüüd loobuma.“

Triinu ja Lance abiellusid 2012. aastal Hawaiil, nad kohtusid aga aastaid tagasi Eestis, kui Lance tööasjus siin oli.