"Euroopa Parlament otsustas, et valimisvaatlusmissiooni Venemaale ei saadeta, sest neil vaatlejatel poleks mingitki võimalust tegelikult toimunust mingit pilti saada. Oleks mõistlik, kui ka Eesti riigikogu liikmed seda eeskuju järgiksid," lisas poliitik.

"Eesti riigikogu liikmed ei peaks Venemaal eelseisvate nn presidendivalimiste nn vaatlusel osalema. Kõik olulised sammud valimistulemuse kindlustamiseks on ammu enne, kui vaatlejad laekuvad, võimude poolt vormistatud," kinnitas Paet.

Eestist lähevad pühapäeval toimuvaid Venemaa presidendivalimisi vaatlema riigikogu saadikud Jaanus Marrandi ja Olga Ivanova, kuid endine Eesti välisminister ja praegune Euroopa parlamendi saadik Urmas Paet (RE) arvab, et riigikogu liikmed ei peaks Vene valimistel vaatlejatena osalema.

Paeti sõnul kiputakse välismaiseid vaatlejaid Venemaal kasutama vaid selleks, et nad valimispäeva õhtul teataksid, et rikkumisi ei täheldatud. Ja ilmselt sel päeval põgusal viibimisel valimisjaoskonnas ei täheldatagi, sest sisulised sammud on vajaliku toetusprotsendi vormistamiseks Putinile tehtud juba varem.