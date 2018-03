Kitarrist Raul Ukareda poeg võtab osa saatest "Eesti otsib superstaari". Raul sõnab, et poja muusikalembus paistis silma juba väga varakult. "Põhimõtteliselt on see juba algusest peale selge olnud, et mingi muu asi peale muusika teda siin elus ei huvitagi," räägib isa.

Raul sõnab, et kui Carlos oli alles mõneaastane, kui juba said vanemad aimu poisi tulevastest hobidest. "Ta oli selline huvitav laps, et teda on huvitanud kaks asja: muusika ja pallid. Ta ei mänginud kunagi näiteks autode või legodega. Ainult kitarrid ja pallid. Ja nii see elu on kulgenud ka - jalgpallitrenn ja muusika. Nüüd on see jalgpallitrenn ära jäänud, kuna muusika on tema jaoks selgelt esikohale liikunud," sõnab ta.

Raul sõnab, et poeg polnud algselt staarisaates osalemisest kuigi huvitatud. "Me koos arutasime, kui kuulsime kuskilt, et see superstaarisaade taas hakkab. Carlos algul arvas, et tema ei taha sinna üldse minna. Siis ma konsulteerisin oma paari muusikaäri ajava sõbraga - nemadki arvasid, et see saade on alustavale artistile ikkagi ülihea platvorm. Mitu tüütut ja aeganõudvat etappi jääb justkui vahele ja saab ka palju meedia tähelepanu. Siis mõtlesime, et las proovib," räägib ta. Raul lisab, et Carlosel on olnud juba maast madalast olnud selge plaan muusikamaailmas kanda kinnitada. "Ja see, kuidas ta muusikuks saab, on olnud lihtsalt tehniline küsimus."

Staariretke jooksul soovitab Raul pojale eelkõige seda, et noormees jääks iseendaks. "Tuleb iseenda tugevused välja mängida ja mitte üritada olla keegi teine. See on alati väga koomiline, kui keegi üritab kedagi teist mängida," lausub ta.