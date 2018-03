13. märtsil vabastati El Salvadoris 34aastane naine, kes oli väidetava abordi tegemise eest 15 aastat vangis olnud.

Maira Figueroa vabastati, kui tema 30 aasta pikkust karistust otsustati poole võrra lühendada, kirjutab BBC.

Maira Figueroa teel vabadusse (Reuters/Scanpix)

Figueroa on jäänud aastate jooksul oma ütlustele kindlaks, väites, et tegemist oli nurisünnitusega ning see algas ajal, mil ta koduabilisena töötas. 2003. aastal toimetati naine haiglasse, misjärel ta vahistati ning siis 30 aastaks vanglakaristust kandma määrati.