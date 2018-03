Veebruari lõpus tabas kaitseväge ebameeldiv üllatus, kus suure rahasumma pärast käinud kohtuvaidluses tuli pärast kahe esimese astme võitu tunnistada riigikohtus hoopis kaotust.

Nimelt otsustas riigikohus, et Soome firma C.P.E. Productions OY ei pea kaitseväele hüvitama pea 270 000 eurot, mida temalt nõuti, kuna kaitseväe arvates võttis ühe ammuse hanke võitnud C.P.E. oma pakkumise tagasi siis, kui see enam võimalik ei olnud.

Norra firma järel paremuselt teise pakkumise teinud C.P.E. oli juba kaitseväele kirjutanud, et nende toodetega on probleeme ja nad sooviksid hankes osalemise katkestada. Niisiis sai võitjaks paremuselt kolmas pakkuja, Eesti vahendajafirma Bristol Trust, kes on aegade jooksul ise ka C.P.E. tooteid hangetel pakkunud.

Kohtuloo lõpplahendi kommentaariks öeldi kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast vaid, et riigikohtu otsus ei mõjuta kuulivestide hanke lõpptulemust ja sõlmitud lepinguid ning ühtegi hankemenetluses tehtud otsust ega hankedokumenti ei ole vaidlustatud ja vaidlustamise tähtajad on möödas.

