Eesti ühe tuntuima kitarristi Raul Ukareda poeg Carlos (17) hakkab saate "Eesti otsib superstaari" stuudiovoorudes võistlema finaalidesse pääsemise nimel. Noormees räägib, et läks staarisaatesse oma isa sõbra Danel Pandre soovitusel.

"Kui selgus, et saatesse saab nüüd registreerida, mõtlesin algul kangekaelselt, et mina ei lähe kindlasti sinna saatesse. Kandideerisin ka "Eesti laulule" ja ei tahtnud kohe uut konkurssi ette võtta," räägib Carlos. "Aga siis Danel Pandre soovitas mul ikkagi saatest osa võtta. Kui tema seda ütles, oli juba asi kindel. Ja nii ma tegin, registreerisin end viimasel õhtul ära," sõnab ta. Noormes lisab, et kõik tema lähedased on suhtunud tema otsusesse saatesse minna väga positiivselt. "Kõik on põnevil ja elavad kaasa," ütleb ta. Igati toetav on ka isa Raul. "Isa on mulle öelnud, et pean jääma iseendaks. Pole mõtet olla see, kes ma ei ole. Iga laul tuleb teha enda omaks, et tunneksin end seda esitatud hästi, ja pean olema tänulik iga võimaluse eest."

Carlos on muusikaga tegelenud kogu oma elu. "Umbes kolmesena tegin endale veega soengu pähe ja laulsin Robbie Williamsit, pärast Robbie't tuli The Sun'i periood. Korralikumalt hakkasin laulma umbes kuus aastat tagasi. Kitarri olen mänginud 11 aastat. Oskan ka veidike klaverit mängida - seda olen õppinud iseseisvalt," räägib noormees. Lisaks muusikale tegeleb Carlos agaralt spordiga. "Naudin väga jalgpalli, kuigi ma enam trennis ei käi. Käin jõusaalis ja toitun suhteliselt tervislikult. Meeldib mängida ka lauatennist ja piljardit," sõnab ta.

Kui oluline on aga noormehe jaoks saate võit? "Ikka on saate võit oluline. Nordica auhind tundub päris ahvatlev. Suva sellest rahast ja plaadilepingust! Tegelikult olen juba enda jaoks päris kaugele jõudnud, et kui peaksin ka välja kukkuma, oleksin ma ikkagi väga rahul."