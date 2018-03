Lõuna-Eestis pidid päästjad möödunud ööpäeva jooksul käima kustutamas ühte autoremonditöökoda, ühte lauavabrikut ja ühte valmimisjärgus mööblitööstust.

Kolmapäeval kell 4.50 teatati, et Tartu vallas Möllatsi külas põleb valmimisjärgus mööblitööstuse kontori- ja tootmishoone. Päästjate saabudes oli katus üleni leekides ning tuli levinud hoone sisemusse, kus tööpingid, tõstuk, puitmaterjal ja muu. Hoone katus hävis tulekahjus ning sisustus muutus kuuma- ning veekahjustuste tagajärjel kasutamiskõlbmatuks. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Kolmapäeval kell 4.16 teatati, et Viljandis Oja teel tuleb autoremondiga tegeleva ettevõtte hoone katuse vahelt suitsu. Päästjad selgitasid, et süttinud oli hoone plekk-kattega vaheseinas soojustusmaterjal ja plekk-katuse alused konstruktsioonid. Tulekolletele ligipääsuks avasid päästjad, osaliselt akutrellidega plekkide kinnituskruvisid lahti keerates, 70 ruutmeetri ulatuses katust ja 10 ruutmeetrit seina. Kustutustööd lõpetati kell 6.33. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

Teisipäeval kella 18.01 ajal süttisid Võrumaal Rõuge vallas Saru küla lauavabrikus tolmufiltrite kapis filtrid ja saepuru. Töötajad avastasid tulekahju algjärgus ning päästjate abiga piirati see enne suuremat levikut. Kustutustööd lõpetati kell 20.52. Põlengu täpsemat põhjust selgitab päästekeskuse menetlusinspektor.