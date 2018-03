Reformierakonna peasekretäri kandidaat Kert Valdaru ütles, et sai ettepaneku sellele kohale asuda vabariigi aastapäeva eel Brüsselis Kaja Kallasega kohtudes ja võttis mõtlemisaja.

"See tekitas ka olukorra, kus Kaja ei saanud reedel mu nime välja öelda, sest minu palve oli, et jõuaksin rääkida sellest oma pere ja praeguse tööandjaga," selgitas Valdaru.

"Kui küsite, kas Kaja Kallasele tuleb tagatuba või mitte, siis tundes teda ja tema Euroopa kogemust, tuleb talle tagasaal, mis on väga suur ja kuhu mahub väga palju eri vaateid ja seisukohti kandvaid inimesi. Ma loodan, et seal saalis hakatakse pidama tuliseid vaidlusi, kuidas teha Eesti paremaks," arutleb Valdaru.

"Nii et kui mind kinnitatakse peasekretäriks, püüan ühendada nii vanu olijaid kui ka noori tulijaid ja eri arvamusi – kõige olulisem on inimestega suhelda, sest kui seda ei tehta, hakatakse eeldama ja eeldused on kurjast," lubab ta.

