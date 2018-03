Elina Nechayeva ja David Pärnamets: Hurmav lauljanna rääkis mitmes intervjuus enda suurest armastusest, kuid hoidis nime viimase hetkeni vaka all. "Eesti laul" võit tõi vaatajate ette esimest korda ka 26aastase lauljatari südameprintsi, kelleks on ärimees ja ettevõtja, 41aastane David Pärnamets. Mees on LP-le antud intervjuus rääkinud, et tema jaoks 15 aastat vanusevahet on igati mõistlik "Teame ju kõik, et naine on oma arengus aastaid omavanustest meestest ees. Eriti veel, kui naine on lõpetanud prantsuse lütseumi, tal on magistrikraad ja tema huvid on kunst, raamatud ja filosoofia," on David rääkinud.

Ivo Uukkivi ja Mari-Liis Lill: 52aastane näitleja ja laulja Ivo Uukkivi on kooselu nautinud endast 18 aastat noorema Draamateatri näitlejanna Mari-Liis Lillega ligi kümme aastat. Kuigi paar ei ole enda armastuseliitu ametlikuks teinud, õitseb noorte armastus kui kevadine lill. Ivo ja Mari-Liisi suhe sai avalikuks, kui nad naasid 2008. aastal ühiselt lõunamaareisilt vahemaandumisega Leedu pealinnas Vilniuses. Kooselust on sündinud kaks last. Poeg Uku Kutt sündis 23. juunil 2011. aastal. Pere pesamuna nägi ilmavalgust aasta alguses.

Armastusel ei ole piire ega vanust. Nii on mitmed Eesti tuntud muusikud enda õnne leidnud just palju noorema või vanema kaaslase kõrvalt. Allolevalt toome teieni paarid, kelle armuleek põleb eredalt vaatamata suurele vanusevahele.

Evelin Samuel-Randvere ja Johan Randevere: Muusikutepaar kohtus esmakordselt neli aastat tagasi Padisel vabaõhukontserdil, kus mõlemad esinesid – Evelin laulja ja Johan pianistina. "Esmakohtumisest läks veel tükk maad aega, enne kui suhe sügavamad toonid võttis," on Evelin Õhtulehele antud intervjuus lausunud. Noor Muusik 2014 tiitliga pärjatud andekas pianist Johan ja ajakirjandusvaldkonnas tegutsev laulja Evelin tegid enda armastuseliidu ametlikuks 2016. aasta suvel. Kuigi paari vanusevahe on 15 aastat, ei pea muusikud seda takistuseks. "Ega ma vanustest eriti aru ei saanud ega saa siiani. Mul polnud aimugi, kui vana Evelin meie kohtudes oli," on Johan intervjuus LP-le öelnud. "Ma ei teadvusta endale selliseid asju. Oluline on ju inimene ise," leiab mees.

Toomas ja Inga Lunge: Ansambel Justament laulja kohtus näitlejanna Inga Lungega (neiupõlvenimega: Proode) aastal 2009. Tol ajal oli Toomas veel suhtes näitlejatari Katrin Pärnaga.

53aastane mees on lausunud ajakirja Eesti Naine kaante vahel, et Inga võlus teda juba esimesel kohtumisel. 18 aastat Toomasest noorem Inga Lunge on aastaid tagasi ajakirjale Naised lausud kuldsed sõnad, et ei ole enda kõrvale kedagi valinud vanuse, usuline kuuluvuse või teab milliste eelistuste järgi ning on arvamusel, et tänapäeva ühiskonnas elatakse igatepidi koos, sõltumata vanusest. Toomas ja Inga abiellusid 2012. aasta veebruaris. Kuu hiljem nägi ilmavalgust paari esiklaps Nora Ann.

Inga Lunge, Toomas Lunge (Aldo Luud)

Tanel Padar ja Lauren Villmann: Eesti esirokkari pilvituna näiv viieaastane suhe Kristel Mardisooga sai ootamatu lõpu möödunud aasta septembris, kui selgus, et naine on olnud salajases abielus 1999. aastal mõrvatud ärimehe Mait Metsamaa poja Andreas Metsamaaga. Taneli poissmehepõli jäi aga üürikeseks: juba novembris säras muusiku käevangus uus pruut. Mees ilmus novembris Saku Suurhallis toimunud Anett Kontaveidi ja Kaia Kanepi tennisematšile noorukese siresäärega 21aastase Tartu Ülikooli juuratudengi ja modell Lauren Villmanniga. Kauni paari vanusevahe on 16 aastat.

Lauren Villmann, Tanel Padar (Erlend Štaub)

Mait ja Kristel Maltis: 67aastane laulja leidis armastuse endast 25 aastat noorema naisega. "Armastus esimesest silmapilgust," on öelnud Mait, kes nägi oma tulevast kui too oli 20aastane. Kristel ja Mait tegid oma armastuseliidu ametlikuks aastal 2009. Mait on arvamusel, et vanusevahe on häiriv ehk vaid kõrvalseisjatele: "See vanusevahe segab kõiki kõrvaltvaatajaid ja kiibitsejaid, meie omavahel ei tunne mingit vanusevahet," leiab mees. Perekond Maltise abielust on sündinud poeg Margo ja tütar Mariliis.

Mait Maltis perega (AIVAR KULLAMAA)

Tõnis Mägi ja Kärt Johanson: 69aastane laulja ja laulukirjutaja abiellus neljandat korda 2001. aastal endast 23 aastat noorema laulja ja näitleja Kärt Johansoniga. 1999. aastal nägi ilmavalgust paari esiklaps tütar Liidia ja 2004. aastal sündis perre tütar Mirt.

Tõnis Mägi, Kärt Johanson (Tiina Kõrtsini)

Mihkel ja Polina Mattisen: 41aastane muusik ja tänavuse "Eesti laulu" võidulaulu "La Forza" üks autoritest abiellus 2016. aastal endast 14 aastat noorema personaaltreeneri Polinaga Indoneesias. Paari esiklaps, tütar Emilia, nägi ilmavalgust 2013. aasta juunis.

Mihkel Mattisen, Polina Mattisen (Erlend Štaub)

Mihkel ja Liina Raud: Telenägu ja muusik kohtas oma tulevast abikaasat 2006. aastal saates "Eesti otsib superstaari". Tollal juuksuriametit pidanud Liina Raud (neiupõlvenimega Vahter) osales talendisaate esimesel hooajal.

2012. aastal nähti Mihklit ja Liinat tihti avalikes kohtades koos liikumas. Kuigi noored tollal ühistest "projektidest" ei maininud, säras 2013. märtsis «Kolmeraua» saates Mihkel Raua sõrmusesõrmes kuldne rõngas. Paari vanusevahe on 19 aastat. Hetkel elab perekond Raud Californias. 2013. aastal nägi ilmavalgust paari esiklaps Mirjam. Kaks aastat hiljem sündis perre poeg Joosep. Liina on rääkinud, et just Mihkli elukogemus oli see, mis mehe poole tõmbas ja suur vanusevahe pole naise meelest kunagi probleemiks olnud.