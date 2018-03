IRLi Tallinna piirkonna uus juhatus valis eilsel koosolekul piirkonna esimeheks Sven Sesteri ja aseesimeesteks Riina Solmani, Mart Luige ja Andres Luusi.

Uue piirkonna juhi Sven Sesteri sõnul võttis IRL Tallinna üldkogul vastu seisukoha, et Tallinnast peab saama eestikeelne- ja meelne avatud linn, kus eesti keel ja kultuur on kompromissideta esiplaanil.



„See seisukoht tähendab linna ja riigi ühist pingutust kõigile kättesaadava eestikeelse hariduse nimel, alustades lasteaiast ja lõpetades ülikooliga. Eesti keele kasutamise ja -oskuse nõue on põhimõtteline otsus ning siin IRL järeleandmisi ei tee. Just keeleoskus, mitmekesine haridus ja meie ühisest komberuumist lugupidamine loovad tulemuseks jõukust ja võrdseid võimalusi kõigile linlastele,“ ütles Sven Sester.

„Tallinna linnavõimud on neid tõsiasju palju aastaid kuritarvitanud, piirates eestikeelse õppe sisseviimist venekeelsetesse koolidesse. Siiani ei täideta hariduspoliitist 60/40 keelekokkulepet. Tallinna koolidirektorite ja õpetajate hulgas on endiselt neid, kes ei täida Keeleinspektsiooni keelnõudeid ja vilistavad ettekirjutuste peale,“ lisas Sester.



Tema sõnul ei tohi keelenõuete ignoreerimine enam jätkuda: „Juhime jõulisemalt tähelepanu lahendamata probleemidele Tallinna kooli- ja hariduspoliitikas. Tarvis on ka suuremat tähelepanu ja arvestamist eestikeelse kõrghariduse ja teaduse tuleviku kindlustamise vajadusega. Nende põhimõtteliste küsimuste viimine meie haridusjuhtideni ja Eesti arvamusliidriteni on eesmärk, mille poole püüdleb IRL nii Tallinnas kui riigi tasandil,“ rääkis Sven Sester.