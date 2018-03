Täna kell 2.47 teatati, et Lasnamäel Killustiku tänaval on kortermaja koridor suitsu täis. Asja uurima sõitnud päästjad tegid kindlaks, et maja ühes esimese korruse korteris põles voodi. Keegi kannatada ei saanud, päästjad kustutasid põleva voodi.

Korteris, kus voodi põles, oli tuleõnnetuse ajal kolm joobetunnustega inimest. Voodi süttis esialgsetel andmetel põlema suitsetamisest. Samuti puudus korteris 2009. aasta suvest kohustuslik suitsuandur.

Päästjate jaoks kahjuks täiesti tavaline olukord – joobetunnustega inimesed, siseruumides suitsetamine ning suitsuanduri puudumine. Tegemist oli tegelikult väga õnneliku õnnetusega. Lohakast siseruumides suitsetamisest saab jätkuvalt alguse väga palju tulekahjusid, kui sinna juurde lisada veel alkohol, on traagiline sündmus kiire tulema. Samuti peab töökorras suitsuandur kodus olema sama elementaarne kui näiteks autos turvavöö kinni panemine.

Kui tuleohutusnõuete osas küsimusi on, tasub pöörduda asjatundjate poole. Kodudes teevad päästjad igapäevaselt kodunõustamisi. Kodunõustamiste tellimine on jätkuvalt täiesti tasuta ja imelihtne. Selleks tuleb helistada päästeala infotelefonil 1524 ja enda jaoks sobiv aeg kokku leppida.