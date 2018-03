Nii 2015. kui 2017. aastal Eesti Muusikaauhindadel Aasta Rockalbumi tiitliga pärjatud Elephants From Neptune andis möödunud aasta lõpus välja singli “Love Drinks Me”. Bänd tuuritas seejärgselt nii Eestis kui baltikumis. Nüüd ilmus loole ka video, mille autoriks Inglismaal ülikoolis õppiv Rait Kangur.



“Kõik sai alguse sellest, kui alustasime eelmise aasta lõpus ülikoolis muusikavideo projektiga ning mulle langes režissööri roll. Kuna muusikavideote tegemine on üks peamiseid asju, millega sooviksin tulevikus tegeleda, otsustasin koheselt oma lati kõrgele seada, "tähtedesse tulistada" ja meenus, et kodumaal oli Elephants From Neptune just uue singli välja lasknud.



Tulihingelise fänni ja nende muusika suure austajana otsustasin koheselt nendega kontakteeruda. Toreda jõulukingitusena olid kutid nõus ja mulle langes räige pinge peale. Tegemist oli korraliku väljakutsega. Brittidest tiimikaaslased iseenesest mõistetavalt nii väga Eesti muusikamaastikuga kursis pole, aga mainides neile, et elevandid on soojendanud selliseid suuri nimesid nagu Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers ja Biffy Clyro, tõmbas neilegi kerge pinge peale”, meenutab Kangur. Bändi kitarristi Markko Reinbergi sõnul võeti video kellegi teisele usaldamist optimistlikult: “Murdsime isegi pead, et millist videot ja kuidas loole “Love Drinks Me” teha, kui äkitselt potsatas meilboksi kiri, et Rait sooviks ise just sellele video teha. Muidugi kaasnes sellega omaette risk, kuid kes ei riski, see tekiilat ei joo. Õnneks tabas Rait väga hästi seda meie vibe’i ja oskas sisse tuua elemente meie vanematestki videotest.”



“Idee tuli - nagu selliste asjadega ikka - üsna lambist. Pärast "Love Drinks Me" kuulamist kargas koheselt pähe 80-ndate videomängude ja õudusfilmide vibe. Suurt mõju sain Royal Blood “Out of the Black” muusikavideost ning proovisin seda siduda The Matrixi, Jumanji ning arcade mängudega,” avab video ideed ja sisu režissöör ise.



Elephants From Neptune on hetkel toimetamas uue projekti kallal, mis avalikustatakse sügisel. Ettevõtmine erineb bändi senisest muusikast ühe ja erilise nüansi võrra. Enne selle selgumist ja sügist saab bändi aga veel laval näha. Lähiajal esinevad elevandid Tallinn Music Weeki raames - reedel, 6. aprillil kell 22.30 Intsikurmu laval Telliskivi Rohelises saalis.



Elephants From Neptune “Love Drinks Me” video: