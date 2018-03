1. Vanemad ja kogenumad naised

Veebis on näha, kuidas meeste seas on tõusnud huvi porno vastu, kus elustub noorte meeste iha vanemate ja kogenumad naiste vastu. Ema, vanaemad jne.

2. Superkangelased

Milline mees ei tahaks voodis olla kangelane? Suisa superkangelane! Ometigi ei taha, et peaksid teda lapsikuks. Siit ka põhjus, miks mehed ei julge tunnistada, et tahaks sinu juurde lennata Batmani kostüümis.

3. Seks tema parima sõbraga

Sa ehk ei usu, aga see on päris sagedane fantaasia. Paljud mehed mõtlevad, et kuidas nende parim sõber voodis küll on ja käitub.

See on sageli seotud seksuaalsuse võrdlusega. Äkki ta fantaseerib kolmekesi voodisse pugemisest, et näidata oma võimu, kuidas ta sõbrast seksis vägevam on. Või tal on väike huvi biseksuaalsuse vastu.

4. Seks sinu parima sõbraga

Ära mine paanikasse ega muretse. See on täiesti normaalne fantaasia. Kui su mees saab su parima sõbrannaga tuttavaks, siis ikka mõtleb ta mingi hetk, et kuidas oleks voodis olla temaga. See on lihtsalt huvitav fantaasia. Midagi täiesti teistsugust.

5. Vormis ja vallatu strippar