Taimaal jäi paarike rannas seksimisega pealtnägijatele vahele. Kui peaks juhtuma, et ametivõimudel õnnestub agarad noored tabada, siis ootab neid ees vangistus.

Turistid olid terve öö pidutsenud, misjärel hommikul kell kaheksa ihulised vajadused sundisid neid avalikus rannas ühte heitma, vahendab portaal Metro.com.

Videol lamab naine selili suure toru otsas ja mees agaralt tema otsas.

Pealtnägijate sõnul kestis ühe vähemalt kolm minutit, misjärel häiritud inimesed nende suunas kisama pistsid. Seksiv paarike kadus ära, kuid politsei on veendunud, et tegu on turistidega. Ja jaht neile pole sugugi läbi. Kui nad tabatakse, siis võib neid heal juhul oodata rahatrahv, kuid isegi suisa vangistus.

Video!