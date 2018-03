USA prokurörid soovivad läinud kuul Florida koolis 17 inimest tapnud Nikolas Cruzile (19) määrata surmanuhtluse, vahendab BBC.

Noormeest süüdistatakse 17 toime pandud mõrvas. Teisipäeval esitatud teates väitsid prokurörid, et nad otsivad surmanuhtluse määramise võimalust, kuna süüalune pani kuriteo toime eriti julmal, kalkuleeritud ning ettekavatsetud viisil.

Cruzi riiklike kaitsjate sõnul on nad valmis selleks, et nende klient tunnistab end koheselt süüdi ja saab karistuseks 34 eluaegset vanglakaristust ilma vabanemise võimaluseta. „Me ei väida, et ta on süütu, kuid me ei saa koheselt seda tunnistada, kui surmanuhtlus on endiselt laual,“ ütles üks kaitsjatest, Howard Finkelstein.

Marjory Stoneman Douglas keskkoolis toime pandud rünnak oli USA ohvriterohkeim alates 2012. aastast.