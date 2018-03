Neljapäeval laieneb Skandinaavia kohal tekkinud kõrgrõhkkond Läänemere äärde ja selle serva mööda tuleb Eestisse külma juurde. Tõusva õhurõhu foonil võib päeval üksikuid lumehooge olla. Puhub tugev põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3..-9, päeval on -1..-5°C.



Reedel kõrgrõhkkond tugevneb veelgi ja selle serva mööda kannab kirdevool Eesti kohale arktilise õhumassi. Enamasti on ilm sajuta, vaid kirdetuulele avatud rannikul on lumehoogude võimalus. Puhub tugev põhja-

ja kirdetuul. Öö on selgem ja õhutemperatuur langeb -7..-12°C-ni, kohati võib veel paar-kolm kraadi madalamale langeda, päeval on -3..-6°C.



Laupäev tuleb kõrgrõhkkonna mõjul sajuta. Kirdetuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -10..-16, hommikul mõnes kohas sisemaal võib veel kraad-paar madalam olla, jäävabalt veelt puhuva tuulega rannikul kuni -7°C, päeval tõuseb päikeselise ilmaga -1..-5°C-ni.