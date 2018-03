SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks Juhatuse esimees Varro Vooglaid palub Riigikogu esimehel Eiki Nestoril (pildil) lisada Riigikogu kodulehel oma elulookirjeldusse, et ta on kuulunud Nõukogude Liidu Kommunistlikku Parteisse.

Hiljuti leidis portaali Objektiiv vahendusel kinnitust fakt, et kuulusite 1980ndate aastate lõpus Nõukogude Liidu Kommunistlikku Parteisse, seejärel kinnitasite seda meedia vahendusel isegi, teatab Varro Vooglaid Nestorile ja juhib tähelepanu, et riigikogu kodulehel avaldatud parlamendi esimehe elulookirjelduses ei ole NLKP-sse kuulumise kohta mitte mingisugust märget.“Ilmselgelt on avalikkusel õigus saada parlamendi spiikri ja kõigi teiste rahvasaadikute eluloo ja selle olulise osana parteilise kuuluvuse kohta tõest informatsiooni. Seevastu on väär ja otseselt avalikkust eksitav esitada parlamendi kodulehel seda infot valikuliselt, eriti veel selles osas, mis puudutab varasemat parteilist kuuluvust,“ märgib Vooglaid, kelle sõnul oleks tungivalt soovitav, et Nestor kui parlamendi esimees tooks oma elulookirjelduses ausalt välja, et ta on olnud NLKP liige. „Annaksite sellega ka teistele rahvasaadikutele head eeskuju.“ Vaja oleks seista selle eest, et parlamendi kodulehel oleks esitatud kõigi parlamendiliikmete kohta terviklik ülevaade koos kuupäevadega, millistesse parteidesse või muudesse poliitilistesse ühendustesse nad on oma elu jooksul kuulunud, lisab ta.