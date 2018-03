Eakat pensionäri, kes arvas, et talle on müüdud praaktelefon, jooksutati Elisa esinduses edasi-tagasi – saadeti telefon garantiikorras hooldusse ja anti sama targalt tagasi –, kuni selgus, et probleem oli lihtsalt telefoni seadistamises, mille peale ei tulnud isegi klienditeenindajad. Nuppudega telefoniga harjunud Tiiu soetas endale NOKIA 230 mobiiltelefoni. Sama firma telefon oli tal olnud ka varem, mistõttu proua teadis, mida tahta. Kuid kohe ilmnesid probleemid. „Kui eelmine telefon helises, läksid tal kohe ka klahvid põlema ja nii oli hea hämaras kõnele vastata. Uuel telefonil läheb põlema ainult ekraan, aga klahvid jäävad pimedaks,“ kahtlustas Tiiu, et telefon on katki. Samuti oli Tiiu hädas pikkade sõnumitega, mis avades poolikuks jäid. Selgus, et tegemist oli SMSi eelvaatega – selleks, et täispikkuses sõnumit lugeda, peab seda kaks korda avama. Kõike seda esimestel kordadel Tiiule esinduses näidata ei osatud, vaid telefon saadeti otsejoones hooldusesse. Sealt tuli see tagasi, aga vead olid ikka samad. Ja nii mitu korda. Lõpuks arvas klienditeenindaja, et seda tüüpi telefonil ei peagi klahvid sissetuleva kõne peale süttima. Tiiu kahtlustas aga, et telefonifirma varjab terve praakpartii viga.

Tiiu pöördus oma lõputuna näiva murega lõpuks Õhtulehe poole. Uurisime asjatundjatelt, mis telefonil viga võiks olla ja selgus, et pealtnäha lihtsal nuppudega mobiiltelefonil on üsnagi komplitseeritud sisu, millest ei saanud esialgu sotti ka esinduse teenindajad. Mitu pead on mitu pead ja koostöös Õhtulehe reporteri ning Elisa teenindajatega said Tiiu telefoni klahvid viimaks sirama.

„Siinkohal on mure pigem selles, et kuna klient on kirjeldanud oma probleemi telefoniga selliselt, et telefon on katki, ei osanud meie inimesed niivõrd lihtsatele asjadele tähelepanu pöörata, vaid otsitigi suuremat viga seadmest,“ selgitas Elisa suhtekorraldusjuht.