„On tõenäoline, et kõik on vähemalt korra elus käinud telkimas või teinud seda oma koduõues. Üldjuhul tähendab õhtu saabumine või vihmane ilm seda, et igaüks lahkub oma kuppeltelki magama või muid oma toimetusi toimetama. Iseenesest pole sellises tegevusskeemis midagi kummalist, sest peale väsitavat matkapäeva ei jaksakski võib-olla midagi enamat teha, kui ennast matile visata. Aga paljud ei tea, et matkaöömaja võib olla ka hoopis teistsugune – ägedam,“ räägib Rippvoodi.ee veebipoe üks omanikest Maano Saareväli.

On selge, et pisike kuppeltelk pakub vähe ruumi suuremale seltskonnale, mistõttu niru ilm võib teinekord muidu lahedale koosviibimisele liigvara lõpu teha. Kui probleemiks on kehv ilm, õues paukuv pakane, kuppeltelgi piiratud ruum, vähene seltskond või riiete kuivatamisvõimaluse puudumine, siis on just õige aeg mõelda rühmatelgi soetamise või rentimise peale, ütleb Saareväli. Rühmatelke on erinevaid ja enamtuntud on ilmselt militaarotstarbelised telgid. Vähemlevinud on kunagiste ja praeguste loodusrahvaste püstkojatelgid. Just viimast tüüpi püstkojatelke (laavu), milles on ühinenud saamide iidne tarkus ja kaasaegne tehnoloogia, teeb kättesaadavaks Rippvoodi.ee veebipood.

„Loomulikult ei ole rühmatelk selle matkaja jaoks, kes eelistab õhtul vaikust ega naudi rühmatelgi saginat. Asi on maitses. Rühmatelgi eeliseks on aga selle ruumikus, suuremates telkides võib vabalt püsti ringi käia ja lae alla veel matkavarustust riputada. Rühmatelgi eelise võib esile tulla ka näiteks festivalitelgina, kui tahaks pikemalt sumiseda ja sõprade seltskonda nautida. Samuti pereüritused, kus rühmatelk pakub piisavalt ruumi ja mugavust elamiseks, liikumiseks ja söögitegemiseks,“ ütleb Saareväli.

Rippvoodi.ee veebipoes pakutavad Helsport’i püstkojatelgid on võrreldes umbes 30 kilograami kaaluva samaväärse militaartelgiga sulgkerged. Kuivõrd kümme inimest mahutava püstkojatelgi kaal on kõigest seitse kilogrammi, siis võib vabalt kaaluda suurema seltskonnaga matkale minnes just sellise telgi kaasavõtmist. Ja mis on sealjuures kõige olulisem – kõikides Helsport püstkojatelkides on võimalik kasutada ka lahtist tuld, seega külma ja niiskust pole vaja karta. Küttekehadena saab kasutada ka ahju või spetsiaalset keskposti külge kinnitatavat lightweight lõkkealust. „Mõistetavalt ei saa telki teha traditsioonilist jaanituld, kuid mingeid probleeme pole tavapärase laagrilõkkega, kus süüa ja juua keeta,“ lisab Saareväli.

Kaasaegne püstkojatelk toetub ühele kokkupandavale alumiiniumist keskvaiale ja kinnitub alt servadest maapinna külge. Telgi püstitamine on hõlbus ja vilumuse tekkimisel ka kiire, võttes aega 10-15 minutit.

Või siis miks mitte magada hoopis rippvoodis?

„Rippvoodis ei teki kunagi kuppeltelgile omast lämbet õhustikku, seal lamades on ülevaade ümberringi toimuvast, selle kerge õõtsumine mõjub uinutavalt. Rippvoodi tekitab teistmoodi matkamiselamuse,“ märgib Maano Saareväli.

Rippvoodi.ee veebipoes saadaolevad DD Hammocks rippvoodite ja kergtelkide valik suudab rahuldada üsna laia spektrit erinevaid vajadusi. Rippvoodi puhul kipub tähtsust omama selle pakendi mõõtmed ja kaal. DD Hammocksi tootevalikus on rippvoodeid alates alates rusikasuurusest Super Light seerija rippvooditest kuni näiteks Jungle või Travel mitmefunktsionaalsete rippvoodisüsteemideni. Muide, viimatinimetatud tooteid saab kasutada ka bivina (Bivouac – erakorraline või improviseeritud laagriase) maapinnal. Seega, kui maapind on telkimiseks halb (märg, soine, kivine, juurikane), siis saab puude olemasolul rippuda ebasoodsa maapinna kohal. Kohti, kuhu rippvoodit üles seada, on palju – vaja on lihtsalt head kujutlusvõimet. Seda saab näiteks kinnitada auto katuseraamide külge, ehitiste vahele, pööningule sarikate külge.

Rippvoodid on mõeldud eelkõige nn light matkavarustusena, mispuhul tuleb arvestada, et suurt panipaika muu varustuse paigutamiseks ei ole. Seega tuleb rippvoodiga matkates oma varustuse kogus ja hoiuvõimalused eelnevalt läbi mõelda. Metsikus looduses ei ole see probleem – varustuse saab veekindla koti või kattega riputada lähima puu otsa või jätta varikatuse alla. Festivalialadel peaks mõtlema aga kaasnevatele riskidele ehk kuidas hoida oma vara pikanäpumeeste eest, osutab Saareväli.

Rippvoodis magades oled muide kaitstud ka tüütute putukate eest, sest osad DD Hammocks rippvoodid on varustatud väga tõhusa putukavõrguga, mis hoiab lisaks sääskedele eemal ka ülipisikesed kihulased. Neile hammock’itele, millel võrku küljes pole, saab selle soovi korral paigaldada lisavarustusena.

„Kokkuvõtvalt võib öelda, et kuigi igal matkajal on ilmselt omad eelistused matkaöömaja osas, tasub siiski katsetada ka teistsuguseid alternatiive. Mine tea – järsku on väga äge elamus,“ lausub Maano Saareväli.

Veebipoes Rippvoodi.ee on enamik tooteid ka rentimisvõimalusega, tänu millele on enne võimalik testida, kas kõnealune toode on sobiv.