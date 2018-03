Skandaalne räppar Lil Wayne ehmatas oma esinemist kuulama tulnud külastajad surnuks, kui ähvardas neid pärast seda, kui keegi publikust veepudeli lavale viskas. “Ärge visake s***a lavale! Kõigil mu n****tel on püstolid!” ähvardas ta.

Mees sai lavale visatud veepudeliga peaaegu pihta ning oli juhtunust ilmselgelt ärritunud. Ta peatas kontserdi ning ütles publikule alguses rahulikult, mida nad teha tohivad mida mitte, öeldes, et kui midagi sellist veel juhtub, jalutab ta lavalt lihtsalt minema.

Seejärel hakkas ta juba tervamaid ähvardusi loopima, öeldes, et ta sõpradel on kaasas relvad, lubades kõiki ära tappa. Küll aga tekib küsimus, kuidas mehe sõbrad relvad Austraaliasse (kus ta kontserti andis), kaasa said võtta, kuna just Austraalias on maailma rangeimad relvaseadused.