12. märtsil kihas välismaa kõmumeedia kuulujutust, et näitlejanna Cameron Diaz lõpetab näitlemise ja keskendub hoopis perele. Jutuotsa tegi lahti kolleeg Selma Blair, kes kõlaka kohe ka ümber kummutas.

Tõsi, Diaz pole 2014. aastast ühtki filmirolli vastu võtnud ning ta on abielus, kuid lapsi temal ja muusikust abikaasal Benji Maddenil ei ole. Kuulujutt läks liikvele näitleja Selma Blairist, kes mängis koos Diaziga 2002. aasta filmis „The Sweetest Thing“.

„Ma lõunatasin ükspäev Cameroniga. Ja meenutasime seda filmi. Ma tahaks väga sellele järge teha, aga Cameron ei näitle enam. Ta oli nagu: „Mulle aitab!“,“ rääksi Blair. Kuid lisas siis: „Tähendab, tal pole otsest vajadust enam filme teha, tal on päris hea elu ja ma ei tea, mis teda filmimaailma tagasi tooks. Ta on õnnelik.“ Sellest intervjuukillust haarasid väljaanded kinni, kuid oma Twitteri lehel kirjutab ehmunud Blair, et ta tegi kõigest nalja ning ei rääkinud sugugi oma sõbranna nimel.

„Sõbrad, palun, ma tegin intervjuus nalja. CAMERON DIAZ EI lõpeta MIDAGI ära. Lisaks veel üks tähtis uudis: mina panen KOHE Cameron Diazi pressiesindaja ameti maha.“

📠📺☎️👩🏻‍🏫 BREAKING NEWS 🚨🚨🚨. Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz’s spokesperson. 🎙 — Selma Blair (@SelmaBlair) March 12, 2018

Cameron Diazi viimane film oli 2014. aasta lastefilm „Annie“, mis väga edukas polnud. Ta on küll tunnistanud, et võttis pärast „Annie't“ aja maha, ent pole mingit ametlikku kinnitust, et naine enam iialgi kinolinale ei naase. Meedia spekuleerib, et naine üritab lapsi saada või plaanib adopteerida, Diaz ise ütles 2014. aastal, et lapsesaamine teda ei huvita.