Justiitsminister Urmas Reinsalu avaldas lootust, et muudatused elatusraha süsteemis jõustuvad veel sel aastal – meest sõnast, härga sarvist. Sisulisi takistusi maksjatele ülejõukäivaks osutunud elatusrahade praeguse süsteemi reformimiseks ju pole, kui just võimuerakonnad omavahel kaklema ei lähe või koalitsioon enne valimisi ei lagune.

Liiati on nii elatusraha saajatel kui ka maksjatel õigustatud ootus mõistuspärase lahenduse järele, kuna praegune kõiki osapooli mitte rahuldav seis on kujunenud välja just riigi süül.

Makstav elatusraha seoti omal ajal miinimumpalgaga. Viimase paari aastaga on riik miinimumtöötasu jõuliselt tõstnud ning koos sellega on tõusnud ka elatise miinimumsumma. Elatise saajatel on kindlasti olnud põhjust tervitada hoogsalt kasvanud elatisraha summasid. Maksjate seisukohalt on see viinud aga kurioosumiteni, kus miinimumpalga saaja peaks kahe lapse puhul elatiseks maksma terve oma kuupalga või kolme lapse puhul mediaanpalga saajale jääks endale elamiseks sada eurot kuus.