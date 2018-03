Vananeva rahvastikuga Eesti tööjõupuuduse lahenduseks on pakutud töötajate sissetoomist. Paraku on sellel peale plusside ka miinuseid: sissetoodu ei valda eesti keelt, pole sünnist saati sisse hinganud siinset kultuuriruumi koos tuhandete nüanssidega ning – mõelda vaid! – tahab töö eest tasu! Samas on aga ripakil suur tööjõuressurss: alaealised!

Lapsed on kogu aeg mugavalt käepärast. Kui kasutada oma järeltulijaid, siis pole vaja ka palka maksta.

Näiteks oli mul vaja väikest videot ühe ürituse reklaamiks. Kohe! Filmida ja monteerida ma ei oska. Proffe ka palgata ei saanud, sest tegu oli vabatahtliku tegevusega, mille eelarve oli täpselt null eurot.