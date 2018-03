Välisminister Sven Mikser rõhutab, et Eesti on sügavalt mures ja häiritud sellest, et 4. märtsil kasutati Ühendkuningriigis keemiarelva, mis tekitas ohtliku mürgistuse Sergei ja Julia Skripalil ning seadis ohtu sadu inimelusid.

"Salisbury rünnak oli esimene keemiarelva kasutamine Euroopas alates Teisest maailmasõjast. Oleme šokeeritud, et isegi tänapäeval võime Euroopas seista silmitsi selliste relvade kasutamisega. Tegemist on rahvusvahelise õiguse ja korra jõhkra rikkumisega, mis näitab inimeste elude ja kannatuste täielikku eiramist," ütleb Mikser meediale saadetud avalduses.

"Usaldame täielikult Ühendkuningriigi uurimise tulemusi, selle koletu kuriteo süüdlased tuleb võtta vastutusele. Kutsume siinkohal rahvusvahelist üldsust täielikule koostööle," lisab ta.

Mikser kutsub Venemaad üles rahvusvahelisele kogukonnale taaskinnitama möödunud aasta oktoobris tehtud keemiarelvade täieliku hävitamise deklaratsiooni kehtivust ning tagama relvastuskontrolli režiimide efektiivsuse.

"Avaldame Ühendkuningriigile, oma liitlase ja sõbrale, täielikku toetust selle juhtumi lahendamisel," kinnitab Mikser.