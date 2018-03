Nüüd pöördus muretsev naine The Suni suhtenõustaja pool, et otsib abi ja nõu - kas meest saab veel usaldada?!

Naine leidis oma abikaasa telefonist rajud fotod sekretärist, kellega mehel peaksid ainult tööalased suhted olema. On see ikka ainult nii...

Mees leidis fotod avastanud naise meeleheitlikuna voodil istumas. Ta tunnistas, et uskus, et on need fotod juba kustutanud.

Väidetavalt olevat tegu olnud naljaga, sest tegelikult armastavat ta ainult oma naist. Neljakümnendates paar on abielus olnud 15 aastat.

Sekretär peaks järgmisel nädalal mehe firmast lahkuma, kuid naise süda ei ole rahul, et need kaks koos on.

Abielunaine ei tea, et kas saab veel oma meest usaldada.

Suhtenõustaja sõnul näib, et mehe ja sekretäri vahel midagi väga tõsist olla saaks, sest naine lahkub firmast. Ometigi soovitab ta naisele, et too nõuaks mehelt oma truuduse koha tõestust ja kinnitust. Fotode kustutamise unustamine ei ole ju juhtunule ometigi piisav selgitus ja vabandus.