Vähemalt üks reisija hukkus, kui teisipäeva varahommikul Channelview keskkooli õpilasi Disney lõbustuspargist koju vedanud buss mäeveerelt alla orgu kukkus.

Kohalik telejaam CBS News 5 vahendab, et õnnetuse järel hukkus üks inimene. Üks on väga raskes seisundis haiglas ning veel viis õpilast said tõsiseid vigastusi. Kokku on vigasaanuid kuni 20, kuid enamike vigastused ei ole ohtlikud.

Õnnetus juhtus Alabama osariigis, Channelview kool asub Texases. Bussis oli 45 inimest. Õpilased olid kooli puhkpilliorkestri muusikud, kes külastasid Floridas asuvat Walt Disney Worldi. Vaid mõni tund enne õnnetust tegid lõbustuspargi tuuri lõpetanud noored muusikud grupifoto. Facebookis soovivad pildi kommenteerijad noortele kiiret paranemist ja palvetavad nende eest.