USA president Donald Trump teatas teisipäeval Twitteri vahendusel, et riigi uueks välisministriks saab senine Luure Keskagentuuri (CIA) direktor Mike Pompeo. Ta tänas ühtlasi ametist tagandatud välisministrit Rex Tillersoni tehtud töö eest. Trump lisas, et CIAd hakkab esimese naisena juhtima senine asedirektor Gina Haspel.

Mike Pompeo kandidatuuri peab veel kinnitama senat. Jutud Tillersoni peatsest vallandamisest on USAs ringelnud juba läinud sügisest saati. Väidetavalt sattus ta Trumpi põlu alla siis, kui nimetas presidenti ühel nõupidamisel idioodiks.

Nii Trump kui ka Tillerson eitasid aga vastasseisu ning seetõttu tuli Tillersoni vallandamine ikkagi teatud üllatusena. Tillerson kuulis Trumpi otsusest väidetavalt juba reedel, kui ta viibis visiidil Aafrikas.

Mike Pompeo teatas, et ta on presidendile väga tänulik võimaluse eest asuda välisministri kohale. Ta rõhutas, et Trumpi juhtimine on teinud Ameerika turvalisemaks. Mike Pompeo esindab vabariiklaste parempoolset tiiba.