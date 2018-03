Suured rahasummad ei kulu tänapäeval enam ainult kinoekraanile jõudvate filmide produktsiooni peale, ka televisioon on väga kallis meelelahutusala. 2018. aastal võib ühe telesarja hooaja tegemine maksma minna palju rohkem, kui kõige ekstravagantsem linateos. Viimaste andmete järgi on just allolevad telesarjad kõige kallimad maailmas!

Viies koht – „Troonide mäng“

(HBO)

„Troonide mängu“ kuuenda hooaja filmimine ei olnud üldsegi mitte odav lõbu. Üks episood läks maksma lausa 10 miljonit dollarit! Kuigi ühes hooajas tehtavate episoodide arvu piirati, läheb seitsmenda ja kaheksanda hooaja tegemine maksma siiski sama palju kui varem, seega kulutatakse ühe episoodi tegemiseks veel rohkem raha kui enne.