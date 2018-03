„Alguses, kui sellest rääkisime, olin teinud otsuse, et ma ei lähe sinna. Ta pooldas seda ja ütles, et see on sinu otsus ja tema ei lükka mind kuskile. Kui ütlesin talle hiljem, et okei, ma ikkagi lähen, siis oli ta samamoodi igati minu poolt. Ta on alati tahtnud mulle seda, mis teeb mind õnnelikuks,“ sõnab Sissi ja lisab, et isa pole teda kunagi sundinud ega survestanud millegagi tegelema. „Kõiges, mis ma teen, on ta minu jaoks olemas. Ta on minu kalju,“ lausub ta.

Ehkki Sissi oli justkui otsuse saates osalemata jätmise kohta juba ära teinud, käis sõbranna talle siiski agaralt peale, et tüdruk oma eluunistust käest ei laseks. „See lõppeski nii, et ma otsustasin minna. Ja ma olen sõbrannale nii tänulik selle eest, et ta seda tegi,“ sõnab ta. Suureks toetajaks on tüdruku jaoks olnud ka isa Dave.

Sissi räägib, et ei võtnud möödunud hooajal saatest osa, sest polnud lihtsalt veel valmis. „See tunne peab olema õige. See, et ma endasse piisavalt usun. Ma polnud veel selleks ajaks ka nii kaua soololaulu õppinud, et olla kindel endas ja selles, et ma kuskile jõuan,“ lausub tüdruk. Laulmisega alustas tüdruk juba kaheaastaselt, mil vanemad viisid ta laulma Ave Kumpase laulustuudiosse.

„Olin umbes kuueaastane, kui sain teadlikult aru, et laulmine ongi see, millega alati tegeleda tahan,“ ütleb ta. Sissi sõnab, et laulmine on üks lahutamatu osa temast. Õigupoolest ei leidu päevagi, mil ta ei laulaks. „Kasvõi kõnnin mööda tänavat. Olen üksi, vaatan ette ja taha, et kedagi seal poleks ja hakkan laulma,“ naerab ta. Lisaks muusikukarjäärile on neiul veel mitmeidki unistusi ja ambitsioone. „Ma tahaksin õppida kunsti. Soovin ka raamatu kirjutada, sest armastan kirjutamist ja luuletamist. Asju, mida kavatsen oma elu jooksul ära teha, on palju. See, et ma tegelen muusikaga, seda kuidagi ka ei takista,“ sõnab ta.

Neiul on hetkel käsil keskkooli viimane klass. Kas staarisaade võib hakata mõjutama õpinguid? „Ma ootasin, et oleks koolis pingeline aeg, ent mingil imekombel see nii pole. Pigem on kooliga asjad suhteliselt kerged. Esimest korda gümnaasiumi jooksul muutus just sel aastal kool ühtäkki kergemaks. See tegi lihtsamaks ka otsuse minna superstaarisaatesse, sest kooliga olid asjad väga hästi ja on siiani,“ räägib ta.

Soovib jõuda publikuni, et anda noortele lootust

Tüdruk räägib avameelselt, et noorukesest east vaatamata on tal selja taga raskeid aegu. Just seetõttu soovibki ta jõuda rahvani ja jagada läbi oma loomingu nendega enda lugu. „Mul on olnud iseendaga hästi palju raskuiseid. Mind on koolis kiusatud ja seetõttu on minevik keeruline olnud. Minu unistus on jõuda nende noorteni, kel on raske, kes ei saa iseendaga hakkama või kel on kas kodus või kooli raskusi. Ma tahan nendeni jõuda ja neile lootust anda. Minu sõnum oleks see, et elu loksub paika ja kõik on võimalik, ent see võib lihtsalt võtta natuke kauem aega,“ räägib ta.