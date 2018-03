Põhja-Iirimaa, mis on niigi Suurbritannia kõige pingelisem piirkond, valmistab Brexitiks valmistuvale riigile palju peavalu. Paljud põhjaiirlased ei soovi Iiri vabariigi ja enda regiooni vahele piiri püsti panna, Brexiti toetajatele tundub aga, et Euroliit kiusab Suurbritanniat ning üritab Põhja-Iirimaad endale napsata. Piir oleks ka suuresti sümboolse tähendusega, sest paljud põhjaiirlased toetavad ühtset Iirimaad, piir lõikaks neid n-ö emamaast ka füüsiliselt ära. Euroliit pakub võimalust, et hoopis Suurbritannia ja Põhja-Iiri vahel võiks toimuda lihtsalt passi- ja tollikontroll, sedagi lennujaamades või sadamates. Põhja-Iirimaa jääks aga, nagu Iirimaagi, Euroliidu piiritsooni. Brexiti pooldajad on aga ka sellisele kompromissile täiesti vastu, süüdistades Euroliitu Põhja-Iirima annekteerimises, vahendab Independent. Ka peaminister Theresa May keeldus kategooriliselt mõttest mingisugustest kontrollpunktidest Põhja-Iiri ja ülejäänud Suurbritannia vahel. Siiski on tegemist ühe riigiga. Kui kogu ülejäänud riik astub Euroliidust välja, selgitab May, oleks absurdne, kui Põhja-Iirimaa jääb Euroliidu tolli- ja kaubandustsooni edasi.

Brexiti kõneluste Euroliidu-poolne juht Michel Barnier aga meenutas Mayle, et just nimelt sellistes tingimustes nad kokku leppisid ning kära põhjustav kompromiss on nüüd lihtsalt ametlikult must-valgel kirjas. See läheks käiku vaid siis, kui Suurbritannia ise paremat plaani välja ei mõtle. Selleks on aega sügiseni. Ühendkuningriik pole Euroopa Liidu liige juba 2019. aasta märtsi lõpust.

„Kui me tahame nendes läbirääkimistes mingit edu saavutada - ja mina igatahes tahan - peame natuke kiiremini tegutsema hakkama,“ ütles Barnier ajakirjanikele. Boris Johnson, Suurbritannia välisminister ei mõista aga, miks peaminister üldse nii kangesti kahe Iirimaa vahele füüsilise piiri ehitamist kardab. Tema mõtteid jagavad ka paljud radikaalsemad Brexiti pooldajad. Downing Street jääb esialgu aga kindlaks plaanile Põhja-Iirimaad Iiri Vabariigist piiriga mitte eraldada. Piir tähendaks 1998. aasta Suure Reede rahulepingu rikkumist - vähemalt sümboolses mõttes, isegi kui sellele leitaks juriidiline põhjendus. Mässud, rünnakud, vägivald ja rahvarahutused Põhja-Iirimaal oleksid May valitsuse mainele hävitava mõjuga. Viimastel aastatel on olukord Põhja-Iirimaal pingelisemaks muutunud, kirjutab Guardian. 2013. aastast on hüppeliselt tõusnud karistussalkade ja muude omavolitsejate tegevus, kes korraldavad läbipeksmisi ning vahel ka tulistamisi. Seda nii katoliiklaste kui protestantide, vabariiklaste ja unionistide kogukondades. On piirkondi, kus paramilitaarsed rühmitused on nii tugevad, et pereliikmed peavad nendega läbirääkimisi või pakuvad raha, et lähedasi peksust säästa või vähemalt saada kinnitust, et peks ei oleks sandistav. Unionistid põletavad Iiri lippu. (AFP/Scanpix)