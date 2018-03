Südamevalus ema tegi raske otsuse, kui jagas avalikult oma surnud poja pilti, kus laps lamab kirstus.

Raske otsuse tegi Mississippis elav ema lootuses, et äkki eluliselt karm foto on see, mis paneb mõne kiusaja mõistma, et teiste vaimne või füüsiline piinamine ei ole õige, vahendab portaal Metro.

Cheryl Hudson jagas fotot oma kirstus lamavast pojast Facebookis.