"Milline saab minu hinnang olla eksimustele?" küsib Jõhvi prokuratuuri juhtivprokurör tänases "Radaris", püüdes selgitada vigu alluva Liina Pikma töös. "See on kahetsusväärne. Ma siinkohal vabandan prokuratuuri nimel, ka meie teeme vigu."

Ringkonnaprokurör Liina Pikma on üheks osaliseks omapärases altkäemaksu loos, mille peategelaseks on Ida-Virumaa ettevõtja Alar Seppern, kes kolm aastat tagasi keskriminaalpolitsei büroosse sisse astus ning tunnistas, et on andnud altkäemaksu. Selleks, et oma tegu heastada, ulatas mees politseile abikäe ning aitas matkijana tabada temalt altkäemaksu nõudnud ehitusjärelvalvaja Fjodor Sokolovi.

Kuriteo matkimise käigus andis Seppern Sokolovile üle politseilt matkimiseks saadud 200 eurot. Sellest piisas, et võtta Sokolov altkäemaksu nõudmise eest kodu juures vahi alla.