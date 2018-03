Kolmapäeval võib tabada Maad päikesetorm, mis võib häirida toiteallikate tööd, kahjustada satelliite ning tekitada võimsaid virmalisi.

6. ja 7. märtsil märkas USA Rahvuslik Ookeani ja Atmosfääri Administratsioon ehk US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Päikesel koronaalpurskeid, misjärel käivitati geomagnetilise tormi jälgimine, vahendab Daily Mail.

NOAA andmeil peaks päikesetorm meie planeeti mõjutama iseäranis 14. ja 15. märtsil. Tormi mõjud peaksid eriti näha olema Šotimaal, Suurbritannia põhjaosas ning kohati ka Michiganis ja Maine'is.

NASA sõnul oli esimene purse kahest nõnda suur, et seda võib pidada 2018. aastal nähtutest kõige võimsamaks. See on koguni üks märkimisväärsematest, mis käimasoleva päikesetsükli ajal registreeritud. 11 aastat kestev tsükkel algas 2007. aastal, mis tähendab, et see on kohe lõpusirgele jõudmas.