Eesti esibravuuritar ja Õhtulehe veebi loovjuht Anu Saagim rääkis täna Raadio 2 saates "Vabakava", et kuigi Elina Nechayeva võistlusetteaste kleit kaalub omajagu ja kuigi sarnast lavakontseptsiooni on ka varem mitmeid kordi kasutatud ning seelikule projektsiooni kuvamine võib Eurovisionil kalliks maksma minna, on see siiski ainuõige valik pompoossele Eurolavale. “Ma sain aru, et kleit kaalub tegelikult ainult kuus kilo, just see seelikuosa. Seal midagi hiiglaslikku ei ole, mahub ühte kilekotti ära," naljatles Saagim. Kuigi sarnast lavasõud on teinud varasemalt teisedki artistid, ei pea Saagim seda praegu tähtsaks.

"Ma arvan, et see seelik, olenemata, et seda on palju kordi varemgi kasutatud, on siiski ainuõige valik. Ta on küll pisut pikavõitu tal, vaeseke ei saa seal ennast liigutada ega ühtegi sammu astuda. Ja kuigi me ju teame, et Jennifer Lopez on samasugust seelikut kandnud ühes oma shows ja Polina Gagarina, vene esindaja Eurovisioonil samuti, siis tegelikult on see kõik ebaoluline," sõnas ta.

Kui Elina aga kleiti kaasa võtta ei viitsiks, võiks ta lavale minna täiesti paljalt! "Elina laulab ooperiaariat, teeb seda itaalia keeles ja tegelikult ei ole tal seal hiiglaslikul laval üksinda mitte essugi teha. Ta nagu ei liiguta ka end eriti. Kaldun arvama, et ooperilauljad ongi pisut puised, nad on nagu nukud laval ja tal ei jäägi seepärast mitte midagi muud üle, kui põrutada riietusega. Antud juhul, ma ei tea, ooperidiiva viskab selga uhke sulgedega kostüümi, seda on ka nähtud, see ei eruta samuti mitte kedagi," rääkis ta. Saagimi sõnul on televiisorist Elina etteastet väga efektne vaadata, kuid ta pakkus välja ka uuendusi: "Me vaatame televiisorist seda showd, aga ma ei kujuta ette, kuidas seda värvide muinasjutulist mänglust seeliku peal kohapeal saalis näha on, see võib pisut kuivavõitu olla. Samas võiks aga elektrooniline projektsioon telekast vaadates natuke eestipärasem olla. Seelikul võiks kapata ringiratast näiteks metssead, hundid, põdrad, rebased, jänesed ja kitsed," avaldas bravuuritar arvamust. "Loomad on ju päris armsad, ega nendegi jaoks pole armastuse teema võõras. Võib-olla polegi väga utoopiline mõte!" naljatles ta, lisades, et kui Elina aga kleiti kaasa võtta ei viitsiks, võiks ta lavale minna täiesti paljalt! “Eesti laulu” eestvedaja Mart Normet on aga ka muret tundnud selle üle, kui palju Lissabonis kleidile projektsiooni kujutamine maksma läheb. Saagimi sõnul pole mõtet selle üle üldse muretseda, kuna Eestis elab ju üle miljoni inimese, kellest kas või mingi osa kindlasti Elinat toetada tahaks. Kui igaüks neist annaks kas või ühe euro, olekski olukord lahendatud.