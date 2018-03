Telesaate "Eesti otsib superstaari" värskes hooajas teeb kaasa ka laulja Dave Bentoni 18-aastane tütar Sissi Nylia Benita, kes on võlunud superstaarisaate kohtunike Mihkel Raua, Koit Toome ja Eda-Ines Etti südamed ning pääsenud edasi stuudiovooru.



16 aastat laulmisega tegelenud Viimsi Keskkooli õpilane Sissi Nylia Benita on näidanud end lauljana mitmetel lavadel, sealhulgas andnud ühiseid kontserte Dave Bentoniga, kes elab tütrele ja tema lauljakarjäärile kirglikult kaasa.

"Sissi on laulnud lapsepõlvest alates ja mina, tema isana, olen talle alati toeks," räägib Dave, kes on võtnud südameasjaks selle, et tütar saaks parima laulukooli. "Mulle kui professionaalsele muusikule oli tütre kaasamine kontsertidele eesmärgiga, et ta saaks selle õige maitse suhu, kuidas suhelda publiku ja teiste muusikutega." lausub Dave.

See, et superstaari saates osalemisega kaasneb suurem meedia tähelepanu Benton liigselt ei muretse. "Loomulikult annan ma talle teinekord nõu ja soovin, et meil oleks alati avatud vestlus. Tal on meediaga suhtlemise osas loomulik anne," naerab Dave.

Saates osalemine oli puhtalt tütre otsus, teab kunagine eurolaulik rääkida. "Ainuke soovitus, mida mina saan talle sellel teekonnal anda, on see, et ta jääks iseendaks ja annaks alati endast parima."

Tänasel päeval saab Sissi laulutunde muusikastuudios Meero Muusik, kus tema hääleseadjaks on Mirjam Dede. "Sa võid olla kes tahes, kui sa vaid usud sellesse," lausub Dave, kes on südamest õnnelik tütre seniste muusikaliste saavutuste üle.