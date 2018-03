Armastatud moekunstnik Vilve Unt toob 22.-24. märtsil Kultuurikatlas toimuva Tallinn Fashion Weeki viimasel ehk lastemoe päeval lavale väikestele moesõpradele suunatud kudumikollektsiooni "Promenade".

"Suure linna äärelinna lapsed, väikelinna lapsed, külalapsed, tänavalapsed ja nende elu, mis on lihtsalt tavaline elu - see on väärtus, mis vajab jäädvustamist üheks hetkeks moelavale ning hiljem fotodena pildialbumisse," kirjeldab Vilve Unt oma uusimat kollektsiooni ning lisab, et sel korral on inspiratsiooniks unustatud ideed, sest uus ei tähenda alati ilmtingimata paremat. "Vaadates hetkel moemaailmas toimuvaid muutusi, võib leida mineviku elementidega disainilahendusi ka hetke moepildist. On aeg hakata avastama unustatuid tulevikuideid, vaadata arhiividesse ning lapata läbi vanad mõtted."

Nii leiab tema värskeimast kollektsioonist tavapärasest erinevaid, nö teistsuguseid lahendusi, milleks on muuhulgas ka veidi "kummalised" ja kiiksuga värvikombinatsioonid, kummutisahtlist leitud lõngakerad ning "igavad" mustrid. Tulemuseks on kollektsioon, mis disaineri enda sõnul on tahtlikult tavaline, sest nii ehk ongi kõige õigem - see on väikese inimese ilusaks saamise kollektsioon.

Vilve Undi lastekollektsioon jõuab Tallinn Fashion Weeki lavale laupäeval, 24. märtsil kell 17.30 Kultuurikatlas toimuval etendusel. Lisaks temale astuvad 24. märtsil TFW lastemoe päeval lavale ka Mimi Disain, Dadamora, Bebe Organic, Amiki, Klikkklakk ja Kalamaja Printsess. TFW piletid on müügil Piletilevi müügipunktides.