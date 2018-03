„Ma toetan täielikult Tartu linnapea mõtet, et ei ole vaja uurida seda, mis on juba teada,“ ütleb Tartu ülikooli maastikuökoloogiaprofessor Ülo Mander ja lisab, et juba teadaoleva põhjal on Emajõe äärde suure tööstusettevõtte rajamine suhteliselt lootusetu ettevõtmine ja talle jääb arusaamatuks Est-Fori investorite põikpäisus rajada tehas just Tartu lähedale.

„Miks ei võta tselluloositehase investorid nõu kuulda ja ei tee kahte-kolme väiksemat tehast,“ vangutab Ülo Mander pead. „Pealegi tuleb Emajõe soist vett enne tööstuslikku kasutamist puhastada, Läänemere madala soolasisaldusega vee puhul ei ole vaja seda teha,“ viitab professor tehase teistele võimalikele asukohtadele.