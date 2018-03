Ragnar Klavan ja Katrin Kuldma seavad sammud Tallinn Fashion Weekile. 22. märtsil kell 21.00 astub Tallinn Fashion Weeki lavale Amanjeda Sport Couture ehk sportlike vabaajarõivaste bränd, mis on valminud koostöös moedisainer Katrin Kuldma, tippjalgpallur Ragnar Klavani ja Sportlandiga.

Kaubamärgi Amanjeda by Katrin Kuldma tütarbränd Amanjeda Sport Couture on mõeldud sportlikku elustiili nautivatele meestele ja naistele ning pakub stiilselt sportlikke ja kõrge kvaliteediga naturaalsest materjalidest vabaajarõivaid, mis passivad nii golfiväljakule, tenniseplatsile kui purjejahile. Brändi värskeima kollektsiooni inspiratsiooniallikaks on meri ja purjekad ning nii kohtab rõivastel nii rahulikke meretoone ja laevatekile omaseid värve nagu valge, puiduhall ja sügav sinine, aga ka spinnakerpurjede säravaid koloriite.

Ragnar Klavan ise kannab uhkusega nii Amanjeda by Katrin Kuldma klassikalisi ja modernselt šikke ülikondi kui ka sportlikke vabaajarõivad. "Olles ise suur Eesti fänn, annan suurima heameelega oma panuse ja toe väga kvaliteetsele Eesti disainerbrändile," ütleb Klavan ja tõdeb, et koostöö sujub Katriniga kindlasti tänu sellele, et neil on omavahel ja nö inimtasandil väga hea klapp. "Mul on au Katrin Kuldma disaini ja Amanjeda brändi kogu maailmale esitleda," lisab ta.

Amanjeda Sport Couture'i värskeim kollektsioon jõuab Tallinn Fashion Weeki lavalaudadele neljapäeval, 22. märtsil kell 21.00 Kultuurikatlas toimuval etendusel. TFW piletid on müügil Piletilevi müügipunktides.