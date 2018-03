Viimase 15 aasta liiklusvood näitavad üle 4% keskmist kasvu. 2017 aasta 710 000 ülevedu viitab, et olemasolevad praamid ei jõua sellist liiklusvoogu teenindada, seisab ülevaates. Kasvu jätkamisel oleks aastaks 2030 vaja juba vähemalt kahte lisapraami.

Aasta alguses tulid ettevõtjad Raivo Hein ja Raivo Kütt lagedale ettepaneku ehitada maismaalt Saaremaale sild. Nüüd on ettevtõjate osaühing Saarte Sillad avaldanud sillaehituse kohta põhjaliku ülevaate. Muuhulgas usutakse, et Saaremaa sild kasvataks algusaastatel liiklusvoogu 20 protsenti.

Liiklusprognooside võtmeteguriteks on ettevõtjate hinnangul turismi ja külastatavuse areng, muutused Saare- ja Muhumaa rahvaarvus, majanduslikud muutused ja autostumise kasv. Lisaks neile avaldavad liiklusprognoosile olulist mõju ülesõiduhinnad ja püsiühenduse avamine.

Eeldatavasti suureneb liikluvoog silla avamisega esimesel paaril aastal 10-20%.

Kuhu sild tuleks?

Ülevaates on täpselt välja toodud ka see, kuhu sild tuleks.

Trass algaks mandrilt Virtsust vana kalatööstuse territooriumilt, mis koosneb peamiselt kasutamata maast koos vanade hoonevaremetega. Trassi pikkus maal oleks mõnisada meetrit.

Merel kulgeb trass Virtsu sadamast põhja suunas, kõigepealt üle mere madala osa, edasi paralleelselt parvlaevateega, kuni jõuab Muhu saarele mõnisada meetrit praegusest Kuivastu sadamast põhja poole. Trass järgib praegust parvlaevateed kõige rohkem.

Muhu saarel algab trass praegusest Kuivastu parvlaevasadamast põhjas, kulgeb mööda niidualasid ja ühineb Kuivastu–Kuressaare maanteega Pädaste maanteest läänes.

Palju sillaületus maksma hakkaks?

Ülevaates on välja toodud ka hinnad, mida silla kasutajad ületamisel maksma peaks hakkama. Kui tavareisija peaks üksi autos olles välja käima 17 eurot, siis saarlane pääseks sillale vaid kaheksa euro tasumisega. Igal juhul on need hinnad kallimad kui praegused praamipileti hinnad.