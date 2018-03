Kohaliku moedisaini paremikku koondav Tallinn Design House astub esmakordselt üles Tallinn Fashion Weekil oma showga.

“Tallinn Design House murrab müüte ja tuleb lavale multibränd showga, kus saab näha komplekte kaupluses müügil olevatest rõivastest ja aksessuaaridest. Seekord ei lähene me moeetendusele brändikeskselt, soovime näidata algavat hooaega ja seda, mida moehuviline meie juurest kohe osta saab. Paljude disainerite looming on omavahel hõlpsasti kombineeritav ja kantav nii igapäevaselt kui pidulikumatel hetkedel,” räägib Tallinn Design House juhataja Anu Lõhmus.

Eesti disainiparemikule keskenduv Tallinn Design House asub Rotermanni kvartalis, Rotermanni 14. Esinduslikus poes on väljas mitmete selliste disainerite looming, keda teiste edasimüüjate juurest ei leia. Kauplus on avatud iga päev ja lisaks ostuvõimalusele pakub kultuurielamust nii kohalikule kui välismaisele tarbijale.

Tallinn Fashion Weeki programm:



Neljapäev 22.03

18.00 River Island, Triinu Pungits

19.30 Beatrice, Diana Arno

21.00 Tallinn Design House, Amanjeda by Katrin Kuldma

Reede 23.03

18.00 Monton

19.30 Diana Denissova, Mammu Couture

21.00 Embassy of Fashion: Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo, Riina Põldroos

Laupäev 24.03

16.00 Mimi Disain, Dadamora

17.30 Bebe Organic, Amiki, Vilve Unt

19.00 Klikkklakk, Kalamaja Printsess

Tallinn Fashion Weeki piletid on saadaval nii Piletilevis kui ka üritusel kohapeal.



