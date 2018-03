Stephanie Clifford sattus avalikkuse tähelepanu alla jaanuari keskel, kui ärileht The Wall Street Journal teatas jaanuari viitega anonüümsetele allikatele, et Trumpi advokaat maksis 2016. aasta presidendivalimiste eel talle 130 000 dollarit vaikimistasu.

Vastav ettepanek sisaldub Stephanie Cliffordi advokaadi Michael Avenatti kirjas Donald Trumpi advokaadile Michael Cohenile. Lisaks on pornostaar valmis tagasi võtma läinud nädala teisipäeval Los Angeleses USA presidendi Donald Trumpi vastu esitatud tsiviilhagi. Naine väidab selles, et kurikuulus vaikimiskokkulepe Trumpiga olla kehtetu, sest lepingul puudub Donald Trumpi allkiri. Ettepanek kehtib kuni teisipäeva keskööni.

Pornostaar Stephanie Clifford (kunstnikunimega Stormy Daniels) kinnitab jätkuvalt, et tal oli aastatel 2006-2007 armuafäär praeguse USA presidendi Donald Trumpiga. Naine tahab sellest nii väga avalikult rääkida, kuid ei tohi, sest sai 2016. aastal Donald Trumpi advokaadilt suu kinni hoidmise eest 130 000 dollarit. Nüüd pakkus Stephanie Clifford välja, et ta on valmis vaikimistasu 16. märtsiks tagastama, vahendab CBS News.

Valgest Majast kinnitatakse järjekindlalt, et jutud Trumpi abieluvälisest suhtest pornotähega on libauudis, kuid Donald Trumpi advokaat Michael Cohen tunnistas veebruari keskel ajalehele The New York Times, et maksis pornostaar Stephanie Cliffordile 2016. aastal tõepoolest 130 000 dollarit. Ta ei täpsustanud, miks ta seda tegi, kuid rõhutas, et raha ei tulnud Trumpilt.