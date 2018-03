Elina Nechayeva astub üles esimese poolfinaali esimeses pooles, täpne esinemisjärjekord selgub hiljem. Esimeses poolfinaalis võistleb 19 laulu, teises poolfinaalis aga 18. Suur viisik ja eelmise aasta võitja on omale kohad finaalis juba garanteerinud, neile pääseb sinna lisaks mõlemast poolfinaalist veel kümme artisti.

Vähem kui kaks kuud on jäänud päevani, mil Eesti lauljatar Elina Nechayeva Portugalis toimuval Eurovisionil lavale astub ning seal oma võimsat pala "La forza" esitab. Tänaseks on avalikud ka kõik teised võistlustulle astuvad palad.

Kuula ja anna teada, milline 43 võistlustulle minevast loost on sinu lemmik.

Esimene poolfinaal 8. mail:

Šveits - Zibbz "Stones":

Soome - Saara Aalto "Monsters":

Valgevene - Alekseev "Forever":

Bulgaaria - Equinox "Bones":

Austria - Cesár Sampson "Nobody But You"

Leedu - Ieva Zasimauskaitė "When We're Old"

Albaania - Eugent Bushpepa "Mall"

Iirimaa - Ryan O'Shaughnessy "Together"

Armeenia - Sevak Khanagyan "Qami"

Küpros - Eleni Foureira "Fuego"

Tšehhi - Mikolas Josef "Lie To Me"

Belgia - Sennek "A Matter of Time"

Horvaatia - Franka "Crazy"

Island - Ari Ólafsson "Our Choice"

Aserbaidžaan - Aisel "X My Heart"

Kreeka - Yianna Terzi "Oneiro Mou"

Iisrael - Netta Barzilai "Toy"

Eesti - Elina Nechayeva "La forza"

Makedoonia - Eye Cue "Lost and Found"

Teine poolfinaal 10. mail:

Montenegro - Vanja Radovanović "inje"

Rootsi - Benjamin Ingrosso "Dance You Off"

Venemaa - Julia Samoilova "I Won't Break"

Ungari - AWS "Viszlát Nyár"

Malta - Christabelle "Taboo"

Läti - Laura Rizzotto "Funny Girl"

Serbia - Sanja Ilić & Balkanika "Nova Deca"

Taani - Rasmussen "Higher Ground"

Georgia - Iriao "Sheni Gulistvis"

Rumeenia - The Humans "Goodbye"

Austraalia - Jessica Mauboy "We Got Love"

Poola - Gromee featuring Lukas Meijer "Light Me Up"

Sloveenia - Lea Sirk "Hvala, ne!"

Norra - Alexander Rybak "That's How You Write A Song"

Ukraina - MELOVIN "Under The Ladder"

Moldova - DoReDos "My Lucky Day"

San Marino - Jessika feat. Jenifer Brening "Who We Are"

Holland - Waylon "Outlaw In 'Em"

Suur finaal 12. mail:

Saksamaa - Michael Schulte "You Let Me Walk Alone"

Prantsusmaa - Madame Monsieur "Merci"

Itaalia - Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non Mi Avete Fatto Niente"

Hispaania - Alfred & Amaia "Tu Canción"

Suurbritannia - Surie "Storm"

Portugal - Cláudia Pascoal "O Jardim"